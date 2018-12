Centro: 162 "Tommy" per garantire posto auto a persone con disabilità

Si chiama “Tommy”, il nuovo progetto del I Municipio ideato a sostegno dei diritti delle persone con disabilità realizzato in collaborazione con ACI infomobility e Agenzia per la Mobilità, partito lo scorso anno, è cresciuto nei numeri arrivando a 162 postazioni che soddisfano, ad oggi, tutte le richieste arrivate.

“Tommy” è una piastra lunga circa 30 cm di lato dal funzionamento semplice e economico. Si installa a terra nello spazio sosta riservato, all’interno possiede un sensore che verifica l’occupazione dell’area da parte di un autoveicolo. Attiva, quindi, un segnale sonoro in presenza di veicoli non autorizzati che si interrompe quando il parcheggio viene liberato dal trasgressore o quando viene disattivato tramite il telecomando abilitato fornito in dotazione al titolare della concessione.

“Dopo una prima fase di sperimentazione fatta lo scorso anno siamo riusciti a risolvere alcuni problemi tecnici e ora – hanno commentato Sabrina Alfonsi, presidente del Municipio I e Emiliano Monteverde, assessore alle politiche sociali - grazie al lavoro portato avanti anche durante le feste dagli installatori, siamo pronti con i primi 154 nuovi modelli già attivi e 8 che saranno attivati a gennaio per un totale di 162”.



Hanno aggiunto: “Questa iniziativa vuole sensibilizzare i cittadini al rispetto dei diritti delle persone disabili e più in generale si inserisce nella più ampia tematica del rispetto delle regole del vivere civile”. Hanno concluso: “Per questo abbiamo deciso di destinare, anche per il 2019, nuove risorse per acquistare altri nuovi 50 dispositivi. “Tommy” non è nato per punire ma per sensibilizzare gli automobilisti sull’osservanza delle regole del Codice della Strada, educando ciascuno di noi a rispettare i diritti degli altri perché la stigmatizzazione della violazione della regola risulta più efficace rispetto al rischio della semplice multa”.





