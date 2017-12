Ex Angelo Mai: pronto il bando per la definitiva trasformazione in una scuola media

Undici anni dopo lo sgombero, sono stati stanziati i fondi per completare i lavori dell'ex Angelo Mai. L'edificio era stato occupato nel 2004 da circa venticinque famiglie. Al civico 13 di via degli Zingari, avevano trovato la risposta alla loro domanda abitativa. Un'occupazione che divenne rapidamente un punto di riferimento nella battaglie per il diritto all'abitare. Ma anche per la movida capitolina.

Una trasformazione mai completata

Situato al centro storico, a due passi da via Urbana e quindi nel cuore del Rione Monti, dal 2006 l'ex Angelo Mai è destinato ad essere trasformato nella scuola media Visconti. I costi della sua ristrutturazione, spesi 9 milioni di euro, non erano però stati più stanziati dal Campidoglio. Finiti i primi interventi, sistemata l'impiantistica, occorreva mettere mano all'architettura dell'ex convitto novecentesco. Serviva cioè finanziare un terzo ed ultimo lotto di lavori. La novità è che ora Roma Capitale ha trovato i fondi. Quattro milioni e centoundicimila euro, per terminare un'operazione avviata sotto l'amministrazione Veltroni.

I lavori previsti

Il dipartimento SIMU ha pubblicato il 28 dicembre l'appalto per "i lavori di restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative vigenti". Con la gara si punta ad "apportare migliorie agli infissi esterni di castagno. A restaurare le superfici decorate e affrescate ed i materiali lapidei che impreziosiscono l'edificio. Ma anche a migliorarne i servizi igienici". Per vedere scritto un nuovo capitolo sull'annosa vicenda, bisognerà attendere l'apertura delle buste, prevista per il 6 marzo 2018. Sarà quello il primo passo verso la definitiva trasformazione dell'ex Angelo Mai – la cui esperienza sopravvive nei locali di viale delle terme di Caracalla - in una scuola media.