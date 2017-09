Centro storico invaso dai paletti gialli. Il Municipio: "Pubblicità abusiva"

E' bastata una notte, quella tra giovedì e venerdì, per trasformare le vie del centro di Roma in una grande campagna pubblicitaria a cielo aperto. I parapedonali neri sono diventati gialli e per la precisione giallo Vueling, come la compagnia di voli low cost sponsorizzata su quei parapedonali "mascherati".

I paletti gialli invadono il centro di Roma

Le coperture gialle con cuore griffato Vueling hanno invaso via del Boschetto, via Urbana, via di Torre Argentina e limitrofe. Immediata la reazione dei residenti che non hanno gradito la novità. Altrettanto solerte il lavoro del Roma Centro che ha avviato le ricerche presso gli uffici municipali e centrali per verificare, con Dipartimento attività produttive e Agenzia Roma mobilità, l'esistenza di eventuali autorizzazioni.

Paletti gialli in centro: campagna pubblicitaria "abusiva"

"Verifiche che però hanno dato esito negativo" - ha specificato la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi. Da li la richiesta alla Polizia Locale del I Gruppo di accertare la consistenza degli abusi, visto che il Regolamento della Pubblicità consente, nei casi in cui non sia possibile accertare chi ha materialmente commesso l''abuso, di rivalersi sul committente.

Parapedonali gialli rimossi dalla Polizia Locale

I vigili hanno dunque provveduto a verbalizzare l'abuso e a sequestrare e rimuovere le coperture in plastica. "Non siamo pregiudizialmente contrari a forme di pubblicità e di marketing innovative e temporanee - senza impianti fissi - che possono generare introiti utili per la città, purchè però - ha sottolineato la minisindaca - avvengano in un contesto di rispetto delle regole e del decoro della città. L'anarchia non può essere consentita".