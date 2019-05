Monti: la fidanzata derubava i turisti ed il compagno nascondeva la refurtiva

Lei derubava i turisti e lui nascondeva la refurtiva. La coppia di ladri è stata però smascherata dai Carabinieri. Siamo al Rione Monti dove nel pomeriggio di martedì 7 maggio i militari della Compagnia Roma Centro, unitamente al personale dell’8° Reggimento “Lazio”, sono stati impegnati in un’attività finalizzata al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado nel rione del Centro Storico della Capitale.

Il bilancio dell’operazione è di una persona arrestata e 9 denunciate a piede libero.

In manette è finito un 36enne del Perù, senza fissa dimora e con precedenti, sottoposto a fermo indiziato di delitto con l’accusa di ricettazione perché, a seguito di un controllo in via Nazionale, è stato trovato in possesso di 2 cellulari risultati rubati e di 615 euro.

Immediate indagini hanno permesso di accertare la mano della fidanzata del fermato, nel furto degli smartphone, individuata mediante riconoscimento fotografico e riconosciuta dalle vittime. La donna è stata denunciata a piede libero per furto aggravato. Il 36enne è stato anche segnalato, all’Ufficio Territoriale del Governo, quale assuntore di sostanze stupefacenti, perché trovato in possesso di dosi di marijuana.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno notato 5 persone che, con atteggiamento molesto ed eccessivamente insistente, chiedevano elemosina o cercavano di costringere i turisti e i passanti ad acquistare i loro prodotti, venduti abusivamente. Sono stati denunciati in stato di libertà.

Denunciate anche altre 3 persone: una 14enne nomade, domiciliata presso l’insediamento di Castel Romano, perché sorpresa a derubare una turista cinese nei pressi della fontana di Trevi; una 38enne di Roma e un 20enne egiziano, controllati presso i giardini “Luigi Einaudi”, e trovati in possesso, rispettivamente, di alcune dosi di eroina e un flacone di metadone, e di 13 dosi di hashish.

Durante l’intera attività, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno identificato 139 persone e controllato 78 veicoli