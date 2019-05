Paura a Monti: incendio in un Bed & Breakfast, evacuati gli ospiti

Paura domenica mattina nel Rione Monti dove è scoppiato un incendio in un Bed & Breakfast che ha richiesto l'evacuazione dei residenti nella palazzina. L'allerta ai soccorritori intorno alle 7:20 del 12 maggio dal civico 22 di via Urbana. Le fiamme sono divampate dalla struttura ricettiva che si trova al primo piano in una palazzina di cinque livelli.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fiuoco di Roma, con una autoscala ed il carro autoprotettori assieme ai Carabinieri della Compagnia Roma Centro. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme sviluppatesi nell'area della reception del B&B evitando il propagarsi delle fiamme in altre stanze della struttura ricettiva.

A causa del fumo nero provocato dell'incendio è stato necessario sgomberare l'edificio. Al termine dell'incendio, gli occupanti sono potuti rientrare nelle loro stanze. Sul posto tre persone sono state assistite dal personale medico del 118 senza essere trasportate all'ospedale. L'intervento si è concluso intorno alle 09.00 circa. Da accertare le cause, fre le ipotesi quella di un corto circuito dalla reception.