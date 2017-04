Monti pedonale, il municipio sfida i grillini: "Consulteremo i residenti per progetto alternativo"

Ascoltare i cittadini abitanti del rione per formulare un'altra idea di isola ambientale. E' la sfida lanciata dal I municipio a guida dem agli amministratori pentastellati. Oggetto del braccio di ferro, ancora una volta, la pedonalizzazione del quartiere Monti, al centro da mesi di una querelle infuocata. "Sappiamo che il Campidoglio ha intenzione di attuare un progetto di isola ambientale che riguarda solo una parte del rione e che andrebbe a riproporre la pedonalizzazione di via Urbana, modificando un intervento già definito e attuato nel 2015" scrivono in una nota congiunta la presidente Alfonsi, l’assessora alla Mobilità Anna Vincenzoni, i presidenti dei gruppi di maggioranza Nathalie Naim, Sara Lilli, Matteo Costantini, Flavia De Gregorio e Roberto Morziello.

Tutti compatti contro il progetto Argiletum fortemente voluto dai Cinque Stelle e dal delegato alla Ciclabilità della giunta, Paolo Bellino, già sulla carta dopo un primo passaggio in Commissione Mobilità, e soprattutto già finanziato. Al Campidoglio si rimprovera di aver redatto il piano "senza ascoltare i residenti e gli artigiani, con una proposta che esclude gran parte del rione e non tiene conto delle ripercussioni sui flussi di mobilità al suo interno e per le zone limitrofe". Uno spreco di denaro per i dem, circa 700mila euro a bilancio "per un municipio che ha un budget complessivo per i lavori pubblici di 1 milione e 800 mila euro l’anno, e che potrebbe essere impiegato più utilmente in lavori di riqualificazione all’interno del rione".

IL COORDINAMENTO DEI COMITATI PER IL NO

"Sappiamo per averlo appreso dai social network - scrivono i consiglieri - di incontri che si sarebbero svolti tra il Presidente della Commissione Mobilità Capitolina e un gruppo ristretto di persone, per la presentazione di una proposta progettuale che non tiene minimamente conto del lavoro portato avanti in questi mesi dai residenti, dai commercianti e dagli artigiani del Rione e della posizione assunta negli anni dal Primo Municipio". Da qui l'idea provocazione: "Abbiamo deciso di dare inizio nei prossimi giorni a un percorso di partecipazione per la realizzazione di un’isola ambientale a Monti che sia in linea con quanto previsto dal PGTU e che recepisca in modo serio le istanze formulate dai residenti e artigiani nel corso dei numerosi incontri pubblici che si sono susseguiti negli ultimi mesi, non ultima la richiesta di ripristinare i bus elettrici, altra promessa inevasa dal Campidoglio".

L'occasione è buona per ricordare alla giunta Raggi una seria di progetti fermi per il municipio "che attendono solo di essere avviati". Vedi "l’isola ambientale di Aventino – per la quale il ministero dell’Ambiente ha già stanziato 120mila euro – e quella di Borgo, che il municipio ha condiviso con il Dipartimento Mobilità, Agenzia della Mobilità, Polizia Locale e Atac, il cui progetto è fermo alla firma da oltre una anno".