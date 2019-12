Monti: molesta i passanti, poi colpisce agente con un pugno

E' stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Trevi Campo Marzio per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L'uomo, un 31enne del Senegal, fermato per un controllo in via Baccina nel Rione Monti, dove era stata segnalata la presenza di una persona molesta, questo, ha aggredito i poliziotti colpendo uno dei componenti con un pugno al volto.

Gli agenti del commissariato Viminale hanno invece arrestato un cittadino tedesco di 52 anni. L’uomo, grazie al sistema controllo “alloggiati”, è stato rintracciato all’interno di un albergo della capitale.

Lo straniero infatti, è risultato avere a carico un ordine di carcerazione emesso lo scorso 2 dicembre dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano dovendo lo stesso scontare la pena di 1 anno, 11 mesi e 27 giorni di reclusione per il reato di rapina.