Metro Cavour ripulita con "Art stop Monti", ma il progetto divide il quartiere

Mosaici ripuliti, cartellonistica come nuova e via sporcizia, adesivi, graffiti. L'ingresso della metro Cavour si rifa il look grazie al progetto di Atac "Art stop Monti". Tra le novità anche la pittura del terrazzo fiancheggiato dalle scale che conducono alla metropolitana collegando via Cavour a via Urbana, uno spazio diventato negli anni il luogo prediletto dei senzatetto della zona. Un cerchio bianco al centro e intorno un blu cobalto che non passa inosservato e che non tutti i residenti hanno apprezzato.

Così mentre la consigliera Cinque Stelle del I municipio, Giusi Campanini, plaude all'intervento raccogliendo anche i commenti positivi di chi lo preferisce "al vespasiano che era prima", dal neonato Coordinamento dei comitati di Monti arriva una netta bocciatura. "A metà tra un bersaglio perfetto, un acquario e una piscina, non sarà sorvegliato nè sarà impedita con una griglia o altro l'occupazione abusiva com'è avvenuto fino ad oggi. Dubitiamo inoltre che la Sovrintendenza sia a conoscenza di questo ennesimo obbrobrio. Complimenti vivissimi all'amministrazione capitolina e all'Atac" commenta Lisa Roscioni, presidente del gruppo di associazioni.

Di commenti (negativi) ne raccoglie altrettanti, molti ironici. "Cos'è una pista d'atterraggio per un elicottero?", "sembra la pubblicità di una bevanda energizzante". Su un punto però sono tutti d'accordo, i pro e i contro: senza un'adeguata vigilanza l'atto vandalico è dietro l'angolo. Anzi, a dirla tutta, si è già consumato in corso d'opera. Valentina S. posta la foto e avverte: "Stamattina avevano tirato uova e caffè dai piani superiori" (vedi immagine in basso). L'ennesimo caso che fa parlare il rione dopo i finti sampietrini disegnati sull'asfalto, spuntati sempre fuori dalla metro e sempre nell'ambito dell'intervento di pulizia. Poi rimossi.