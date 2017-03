Monti: "A piazza della Suburra ecco i finti sampietrini"

La classica "romanella" con colata di cemento, ma stavolta c'è il tocco in più: il sampietrino disegnato nell'asfalto. Siamo nel rione Monti e l'immagine diffusa dall'attivista della lista Marchini, Alessandro Giachetti, mostra chiaramente il rattoppo effettuato davanti alla fermata della metropolitana, in piazza della Suburra, in prossimità dei corridoi in gomma dei percorsi per i non vedenti. Qui la pavimentazione è in sampietrini, ma visto che le pietre (evidentemente) non sono disponibili, perché non disegnarle? E' l'ultima trovata della manutenzione stradale capitolina, non proprio nota per efficienza, precisione e senso estetico. La fama, a quanto pare, è confermata.