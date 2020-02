Mura Aureliane, la riqualificazione non basta: nei sottopassi si vive in condizioni disumane

Nei meandri delle Mura Aureliane un sottobosco di povertà e disperazione. Non basta la riqualificazione programmata da Comune e Sovrintendenza per sottrarre le mura a bivacchi e degrado: nascoste negli interstizi vivono decine di persone in condizioni igienico sanitarie pessime. Tra freddo, rifiuti e sporcizia.

Mura Aureliane: dove si vive accampati tra freddo e rifiuti

Tuguri in pieno centro storico, vite di povertà e disagio ai piedi di hotel a cinque stelle, locali e boutique di lusso. E’ così a poche decine di metri da via Veneto: “Oltre al degrado di vere e proprie discariche, la disperazione di un disabile che vive dentro le mura, con tanto di bivacco con tende e fungo calorifero” – hanno denunciato dopo un sopralluogo Stefano Erbaggi, esecutivo romano di Fratelli d'Italia, e Arianna Alessandrini, esponente FdI Municipio I.

Scenari che non cambiano nell'adiacente sottopasso tra via Campania e via Toscana “dove vivono in condizioni disumane una decina di persone”. Massimo degrado, zero sicurezza, zero cura sociale dei più deboli.

Accampamenti nelle Mura Aureliane: “Comune intervenga”

Da qui la richiesta di un intervento immediato del Comune di Roma per il ripristino del decoro e della sicurezza, nonché la presa in carico dei servizi sociali dei soggetti ivi presenti. “Chiediamo inoltre – scrivono da Fratelli d’Italia - il tombamento o, quantomeno, l’interdizione al sottopasso, per evitare il ripetersi di queste situazioni. Roma – dicono Erbaggi e Alessandrini - merita di più”.