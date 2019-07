A Palazzo Valentini una montagna di rifiuti non raccolti

La cattiva gestione dei rifiuti non risparmia neppure le sedi istituzionali. Il mancato svuotamento dei cassonetti stradali, viene continuamente segnalato dai romani. Non c'è un quadrante cittadino che sia immune da questo disservizio, ampiamente documentato. E non fanno eccezione neppure le strade del centro capitolino. Come nel caso mostrato da Mattia, un lettore che nella mattinata del 5 luglio si è addentrato all'interno di Palazzo Valentini.

"Le foto le ho scattate stamattina - spiega il lettore - e non mostrano quello che si vede dalla strada, perchè i sacchetti sono stipati in un atrio che dà sul chiostro interno". A pochi passi da piazza Venezia, nella sede della Città Metropolitana e della Prefettura di Roma, c'è un problema creato dalla mancata raccolta dei rifiuti che, in questo caso, non sono gestiti col sistema dei cassonetti stradali. A giudicare dalla quantità, l'Ama lì non sta passando da diversi giorni.