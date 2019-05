Parco di San Sebastiano, Raggi insorge contro gli automobilisti indisciplinati: "Ora chiudiamo quella scorciatoia"

Da Caracalla c'è una strada che, superando le Mura Latine, consente di raggiungere l'Appia Antica. Nonostante la posizione strategica è poco praticata perchè, il passaggio su via di Porta San Sebastiano, è limitato solo ai pochi fortunati che vi abitano. O almeno così dovrebbe essere.

Il parco di San Sebastiano

Come segnalato da Salvaiciclisti, nella giornata del primo maggio, i divieti non sono stati rispettati. Più ciclo-attivisti hanno infatti lamentato il passaggio di auto che si sono spinte anche all'interno del Parco di San Sebastiano, dov'è presente la scuola Giardinieri. Un luogo che non è frequentato solo dai romani che vogliono perfezionare le proprie conoscenze in materia di piante e fiori. Lì infatti è presente anche una scuola dell'infanzia ed una scuola primaria.

Limitazioni e divieti non rispettati

Il problema, segnalato da una cicloattivista, è che "le macchine che entrano nel parco dall'ingresso in alto sulla via Colombo" anzichè essere "dirottate in uscita sulla laterale della Colombo stessa" hanno trovato una sorta di scorciatoia. Sapendo che da piazza Numa Pompilio c'è un gabiotto della Polizia Locale e che da lì l'accesso su via di Parco San Sebastiano dovrebbe essere vietato, hanno deciso di passare all'interno del Parco di San Sebastiano. Il risultato è che "oggi (mercoledì 1 maggio ndr) - scrive un'utente del gruppo Salvaiciclisti - erano tutte in fila davanti alla scuola elementare per uscire dal parco".

La promessa della sindaca

La segnalazione ha sortito il suo effetto. Sulla pagina facebook di Salvaiciclisti, attraverso il profilo privato, si è infatti allertata Virginia Raggi. Dopo aver chiesto maggiori delucidazioni, la Sindaca ha promesso "intanto di sistemare questa cosa della 'scorciatoia' dentro la scuola". Poi ci sarebbe anche da controllare l'effettivo transito, per i soli residenti, di via di Parco San Sebastiano. Anche perchè, i fortunati che abitano in quella zona, sono davvero molto pochi. Nettamente di meno delle auto che i ciclisti continuano a segnalare.