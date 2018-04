Terrazza sul Colosseo, Meleo promette: "Pedonale anche ingresso alle scuole. Genitori pazientino"

Ci mette la faccia l'assessore ai Trasporti Linda Meleo. "Il progetto della seconda fase della pedonalizzazione di Largo Gaetana Agnesi è stato ultimato - ha dichiarato in una nota stampa - ora devono essere completati gli ultimi passaggi per far arrivare il nuovo schema in Giunta capitolina". Nel frattempo proseguono gli interventi per chiudere al traffico la Terrazza sul Colosseo, ma anche la zona prospicente la scuola dell'infanzia Carine e quella di via Vittorino da Feltre rientrerà nella pedonalizzazione - parola dell'amministrazione capitolina - con un secondo progetto.

"Contiamo di completare gli atti necessari prima dell’estate, in modo da poter iniziare i lavori nel più breve tempo possibile e chiudere al traffico la strada di fronte al plesso scolastico" assicura Meleo. "Ricordo che, a oggi, le operazioni per migliorare la vivibilità dell’area comprendono anche il rifacimento dei marciapiedi e gli attraversamenti pedonali davanti all’ingresso dell’istituto scolastico".

Tante le proteste e i sit in organizzati da genitori, comitati, associazioni di quartiere e I municipio. Per chiudere alle auto la zona della Terrazza con vista Colosseo infatti il Comune ha dirottato il flusso di viabilità davanti alle scuole, dove invece era già pedonale dal 2007. Da qui la mobilitazione e le promesse del Campidoglio. "Chiedo solo un po' di pazienza ai genitori e insegnanti" conclude l'assessore Meleo.