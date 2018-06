Angelo Mai sotto sgombero, prosegue la battaglia legale: ricorso al Consiglio di Stato

Le tre settimane che il Vicesindaco Luca Bergamo era riuscito ad ottenere sono scadute. Lo spettro dello sgombero, dopo essersi concretizzato il 4 maggio davanti ai cancelli dell'Angelo Mai, torna ad aleggiare in via delle Terme di Caracalla. La battaglia di quanti vorrebbero che l'Angelo Mai restasse al suo posto però continua.

La battaglia legale

La vertenza si sta giocando anche sul piano legale. La prima mossa dell'avvocato di Progetto Diritti Arturo Salerni, è stata di depositare al Tribunale amministrativo del Lazio la richiesta di sospensiva dello sgombero. Anche sulla scorta di questa iniziativa, il Campidoglio aveva maturato la scelta di attendere la decisione del tribunale. La sospensiva però non è arrivata ed anzi, il 25 maggio, è stata respinta. La battaglia però non si è conclusa lì, perchè l'avvocato Salerni ha presentato al Consiglio di Stato un ricorso avverso all'ordinanza del TAR.

La moratoria sugli sgomberi

Nel ricorso viene sottolineato che l'iniziativa dello sgombero, si pone in contrasto con la volontà espressa dall'amministrazione. Si fa riferimento in particolare alla Direttiva di giunta del 9 settembre 2017, firmata dall'allora assessore Mazzillo. Ed alla delibera numero 19 del 2017. Con entrambe i provvedimenti si era chiesta una sorta di moratoria, da far valere in attesa che venisse adottato un Regolamento comunale sul patrimonio indisponibile. Un provvedimento che però l'assemblea capitolina non ha mai approvato.



L'auspicio

“Siamo convinti del fatto che la Capitale – dichiara l’avvocato Arturo Salerni – non possa fare a meno di un’esperienza così importante come quella dell’Angelo Mai, unica nella sua capacità di essere vivaio di saperi e catalizzatore di esperienze innovative, punto di riferimento per la comunità artistica del Paese e luogo di socializzazione e condivisione. L’impegno e l’auspicio restano quelli di giungere quanto prima a una soluzione definitiva delle questioni inerenti gli immobili di proprietà comunale soprattutto in relazione a quelle esperienze che rappresentano veri polmoni artistici della Capitale e la cui fine segnerebbe una perdita gravissima per la cittadinanza”.

La solidarietà degli artisti

A sostegno dell'Angelo Mai sono scesi in campo anche numerosi intellettuali ed artisti. Alle prime proteste, espresse il 4 maggio in occasione dello sgombero, si è anche affiancata un'altra iniziativa. Un concertone, molto apprezzato dal pubblico, che ha visto alternarsi sul palco dell'Angelo Mai artisti come Manuel Agnelli degli Afterhours, Daniele Silvestri, Max Gazzè e l'Orchestra di Piazza Vittorio.