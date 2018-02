Stop amianto nelle scuole del I Municipio: convegno all'Istituto Comprensivo Regina Elena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Terminati i lavori di rimozione dell’amianto individuato nei diversi materiali di costruzione di vari edifici del centro storico, ha riaperto i battenti la nuova scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo Regina Elena.

Dopo il taglio del nastro, avvenuto lunedì scorso alla presenza della dirigente scolastica Rossella Sonnino e dell’assessore alle politiche educative Giovanni Figà-Talamanca, venerdì alle ore 16 presso l’aula magna dell’istituto Regina Elena, in via Puglie 6, si svolgerà invece un convegno nel corso del quale saranno presentati tutti gli interventi di eliminazione dalle scuole del primo municipio per un totale di 170 mila euro.

A relazionare, oltre alla dirigente dell’I.C. Regina Elena, professoressa Rossella Sonnino, numerosi esponenti locali tra i quali: la presidente del primo municipio, dott.ssa Sabrina Alfonsi, l’assessore alle politiche educative e scolastiche, Giovanni Figà-Talamanca, il direttore generale ASL Roma 1, dott. Angelo Tanese, il direttore tecnico del municipio Roma1, l’architetto Chiara Cecilia Cuccaro, l’ingegnere Roberto Porti, il funzionario tecnico del municipio, l’ingegnere Daniela Calicchia, il dottore del dipartimento di prevenzione servizio ambiente di lavoro, Daniele Gamberale e il direttore del laboratorio di igiene industriale del centro regionale amianto di civita castellana, il dottore Fulvio Cavariani. Interverranno inoltre la soprintendenza speciale archeologia belle arti e i dirigenti scolastici degli istituti interessati.