Campo Testaccio, verso il restyling: parte il percorso partecipato in municipio

Parte il processo partecipato per la riqualificazione di campo Testaccio. Si è svolta nel pomeriggio di ieri la riunione della Commissione (prevista dal Regolamento della Partecipazione del municipio I) che ha valutato positivamente – con voto unanime - l’ammissibilità della richiesta di avvio del percorso per la definizione delle linee guida, che porteranno alla redazione del progetto di riqualificazione dell'area, avanzata dai cittadini del rione riuniti in Comitato. In parallelo, lo ricordiamo, il Comune procederà (questa è la promessa) all'iter di bonifica del campo, abbandonato all'incuria da anni.

"Dopo questa prima fase, necessaria per ufficializzare l’avvio del processo" spiega l’sssessore alle Politiche Sociali e allo Sport del Primo Municipio, Emiliano Monteverde. "Dovrà essere aperto un Registro che accoglierà le adesioni al percorso di partecipazione, che resterà aperto per tutta la durata dello stesso".

"La Commissione – secondo quanto previsto dal Regolamento – dovrà poi procedere alla nomina del Referente del procedimento e di uno o più facilitatori scelti all’interno di un Albo sempre aperto al quale tutti i cittadini possono iscriversi mettendo a disposizione le loro competenze e professionalità".

"Con la riunione di oggi" conclude la presidente Sabrina Alfonsi “possiamo dire di aver compiuto il primo passo di un percorso che ci condurrà – in tempi abbastanza contenuti – a formulare una proposta progettuale per la rinascita dello storico impianto. Già alla fine di quest’anno, in fase di predisposizione del prossimo Bilancio, il Primo Municipio chiederà al Campidoglio i fondi necessari per la progettazione dell’intervento".