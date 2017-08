Municipio Centro Storico: centri anziani diurni aperti e Pranzo di Ferragosto

Nel giorno di ferragosto con la città che sembra svuotarsi, tanti anziani non hanno la possibilità di passare una giornata di festa con amici e parenti. Il Primo Municipio garantisce l'apertura di due Centri Diurni Anziani Fragili (uno a Testaccio - in via Bodoni - e uno a Prati - in via Goiran) dove circa 60 anziani avranno la possibilità di trascorrere una bella giornata e di fare insieme il "Pranzo di Ferragosto" organizzato dalla cooperativa Risvolti e dall'Associazione Articolo 9.

Pranzo di Ferragosto

Sempre martedì 15 agosto altri 50 anziani pranzeranno e passeranno insieme la giornata presso la piscina dell'Aeronautica in un "punto verde" organizzato dal Municipio con la cooperativa "le mille e una notte". "Anche a ferragosto il Primo Municipio vuole ribadire quanto sia importante cercare di non lasciare nessuno indietro, mettendo in campo e progetti e servizi che hanno l'obiettivo di includere il più possibile" dichiara Emiliano Monteverde, Assessore alle politiche sociali del Primo Municipio.

Ferragosto per gli anziani in I Municipio

"Nei giorni di festa si accentua il bisogno di non essere lasciati soli, sopratutto quando si è anziani e si è dato molto nella vita ci si aspetta attenzione e cura. Per questo - conclude l'assessore Monteverde - siamo contenti di poter offrire a questi oltre 100 nostri cittadini in buon ferragosto, da passare insieme e in allegria. E vogliamo ringraziare gli operatori che in questa giornata svolgono un lavoro ancora più importante di quello che fanno ogni giorno".