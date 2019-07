Superenalotto, a Testaccio un 5+ da 850mila euro

Da tredici mesi non si fa vedere e bisognerà aspettarlo ancora: niente "6" nell’estrazione di del SuperEnalotto di oggi, giovedì 25 luglio 2019.

In attesa del “6”, però, si registra la vincita più alta del concorso nel 2019, 850 mila e 548 euro vinto con un 5+. La schedina fortunata, come riferisce Agipronews, è stata giocata a Roma, nella ricevitoria Federici, in via Giovanni Branca, 16. Ai nove “5” vanno circa 30 mila euro.

Il Jackpot di 196,4 milioni di euro è il più alto nella storia del concorso di casa Sisal e anche il più alto del mondo, al momento. Il premio di prima categoria è stato centrato l’ultima volta quasi un anno fa, precisamente il 23 giugno 2018 con 51,3 milioni distribuiti in tutta Italia grazie a un sistema da 45 quote.

La combinazione vincente del 25 luglio è stata

7-20-28-36-55-69

Jolly 4

Superstar 88.