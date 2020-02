Trastevere, la Polizia ferma tre spacciatori e multa tre locali per vendita di alcol fuori orario

Tre cittadini stranieri denunciati per spaccio e cinque contravvenzioni elevate a tre esercizi commerciali. Questo il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato e disposti dal Questore di Roma Carmine Esposito nel quartiere di Trastevere, particolarmente interessato al fenomeno della “movida”.



Sono stati intensificati i servizi di prevenzione nonché i controlli amministrativi alle attività commerciali, con particolare riguardo a quegli esercizi dediti alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Gli agenti del commissariato Trastevere, diretto da Fabrizio Sullo, hanno denunciato 3 cittadini stranieri per spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di 15 grammi di marijuana.



Infine, sono state elevate 5 contravvenzioni per circa 1700 euro a 3 esercizi, dove hanno sorpreso i dipendenti mentre somministravano bevande alcooliche dopo le ore 22:00, anche ad un minore, successivamente riaffidato ai genitori.