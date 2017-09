Trastevere, riaperta via Garibaldi: "Lavoro complesso ma ne è valsa la pena"

A mezzogiorno di oggi è stata riaperta al traffico veicolare di via Garibaldi, la strada che collega Trastevere a Monteverde attraverso il Gianicolo, che è stata oggetto nei mesi scorsi di un intervento di manutenzione straordinaria da parte del I municipio.

"Un lavoro complesso, che ha impegnato molto il nostro ufficio tecnico sia nella fase della progettazione che in quella della realizzazione, per la riqualificazione - oltre che della strada ottocentesca - di uno dei luoghi storici più belli di Roma, la rampa del Monte Aureo e il percorso pedonale che sale da Trastevere al Gianicolo, molto utilizzato dai trasteverini e dai turisti" ha dichiarato la presidente del I Municipio Sabrina Alfonsi, presente alla riapertura insieme all'assessore municipale ai Lavori Pubblici Jacopo Emiliani Pescetelli.

"Un intervento che ha sicuramente creato qualche disagio in conseguenza della chiusura totale della strada per diversi, ma possiamo dire che ne è valsa veramente la pena, perchè abbiamo restituito a questo bellissimo luogo il decoro che merita. L'intervento ci consente di riaprire finalmente una strada più sicura anche per i pedoni, con nuovi marciapiedi lungo tutta la via e abbattimento delle barriere architettoniche. E poi il rifacimento del sottofondo e del manto di copertura della strada, nel tratto compreso tra piazza San Pietro in Montorio e via Mameli, il rifacimento completo del sistema di raccolta delle acque pluviali, il consolidamento e la riqualificazione di ampi tratti del muro di sostegno, la riqualificazione e messa in sicurezza delle quattro rampe che tagliano trasversalmente la via" aggiunge Pescetelli.

"Ora i lavori continueranno ancora per qualche settimana, ma riguarderanno principalmente la realizzazione di alcuni muretti di contenimento e la Via Crucis, che sarà completamente riqualificata - conclude Stefano Marin, presidente della commissione Lavori pubblici del I municipio - per me, nato e cresciuto a Trastevere, è una grande soddisfazione aver contribuito alla realizzazione di quest'opera".