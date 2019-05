Trastevere, completata la riqualificazione di piazza san Giovanni della Malva

Un altro pezzo di Trastevere torna nella disponibilità degli abitanti del quartiere. Poche settimane dopo l’inaugurazione del nuovo giardino pubblico di vicolo del Cedro, è stata completata questa mattina, con il disegno della segnaletica orizzontale, la riqualificazione di Piazza San Giovanni della Malva, a pochi metri da piazza Trilussa.

L’intervento è stato realizzato nell’ambito del Programma “Roma sei mia”, pensato dal Municipio Roma I Centro per promuovere la partecipazione di soggetti privati alla riqualificazione e recupero di spazi pubblici. La piccola piazza, che negli ultimi anni si era trasformata in un parcheggio senza regole, si presenta oggi come un’area ordinata, libera da ciclomotori ed automobili.

"Grazie al progetto proposto da due operatori presenti sulla piazza e approvato dalla Giunta Municipale - dichiara il Vice presidente e assessore ai Lavori pubblici del Municipio, Jacopo Emiliani Pescetelli – è stato realizzato uno spazio esclusivamente pedonale attraverso l’installazione di colonnine in travertino legate tra loro da elementi metallici orizzontali e alcune panchine. Auto e moto potranno parcheggiare in stalli regolari appositamente ridisegnati".

"Utilizzando un mix di risorse pubbliche e private – aggiunge la Presidente Sabrina Alfonsi - stiamo restituendo decoro e vivibilità a questa parte di Trastevere, grazie a questo ed alcuni altri interventi, come la sistemazione della Salita del Bosco Parrasio, il recupero del giardino di vicolo del Cedro e i lavori dello scorso anno per la riqualificazione di via Garibaldi e della Rampa di Monte Aureo".