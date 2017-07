A Trastevere Festa de' Noantri e Madonna Fiumarola: deviano bus e tram

A Trastevere Festa de' Noantri e processione della Madonna Fiumarola. La festa, tra le più sentite e tradizionali del popolo romano, si svolgerà il 30 luglio quando dalle 18:30 alle 20:30 circa la Madonna Fiumarola attraverserà alcune delle strade nel cuore di Roma.

Processione Madonna Fiumarola: il percorso

La processione partirà dal circolo canottieri Lazio per poi approdare all'imbarco di ponte Garibaldi. La processione della Madonna Fiumarola si concluderà al raggiungimento della Basilica di Santa Maria in Trastevere dopo aver attraversato lungotevere degli Anguillara, piazza Belli, viale Trastevere, piazza Sonnino, largo S. Giovanni Dè Matha e via della Lungaretta.

Processione Madonna Fiumarola: tram 8 deviato

A partire dalle 20 e fino alle 21 circa, il tram 8 non raggiungerà piazza Venezia ma, raggiunto viale Trastevere altezza via Induno, proseguirà su via Induno, piazza di Porta Portese, via Marmorata e piazzale Ostiense, dove effettuerà temporaneamente capolinea per poi iniziare la corsa di ritorno verso il Casaletto.

A Trastevere la Madonna Fiumarola: percorsi alternativi per linee H e 780

Le linee H e 780 saranno deviate su percorsi alternativi: dirette ai capolinea rispettivamente di via dei Capasso e piazzale Nervi, da via del Teatro Marcello proseguiranno per via Petroselli, piazza Bocca della Verità, il lungotevere Aventino, ponte Palatino, lungotevere Ripa, piazza di Porta Portese, via Induno, viale Trastevere e da qui riprenderanno il il normale itinerario; dirette a Termini e piazza Venezia, invece, da viale Trastevere proseguiranno per via Induno, piazza di Porta Portese, ponte Sublicio, il lungotevere Aventino, il lungotevere dei Pierleoni, via Arenula, normale itinerario.

Linee 23 e 280 a rischio rallentamenti

Le linee 23 e 280, dirette ai capolinea di largo San Leonardo Murialdo e piazzale dei Partigiani, potranno subire rallentamenti o momentanee deviazioni al passaggio della processione.