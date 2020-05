Trastevere: nella piazza della movida abbattuti tre alberi d’ulivo

Sono stati spezzati a metà. Le chiome dei tre ulivi, messi a dimora in piazza Sidney Sonnino, sono state trovate a terra. Nella piazza alberata è rimasto solo la parte iniziale dell’esile tronco.

L'atto vandalico

“Nei mesi scorsi in piazza Sonnino a Trastevere avevano piantato 3 ulivi. Qualcuno stanotte, forse per festeggiare la ritrovata libertà, ha pensato di raderli al suolo” ha commentato il gesto Giorgio Carra, autore della foto dei tre arbusti abbattuti che sta facendo il giro del web. L’immagine, ha suscitato un’unanime disapprovazione.

Gli ulivi appena piantati

La fine delle limitazioni imposte per contenere i contagi del nuovo Coronavirus, non ha portato fortuna ai tre alberelli di Trastevere. “Il Servizio Giardini li aveva appena piantati lì, nella piazza da cui parte la movida di Trastevere, nell’angolo vicino all’ufficio postale. L’idea era rendere quel luogo, così frequentato e caotico, un po’ più bello e sano” ha spiegato Daniele Diaco, il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale. L’intenzione dell’amministrazione cittadina, evidentemente, non è stata apprezzata. Anche se non è chiaro chi sia stato a compiere il gesto.

L'appello

Gli alberi, inspiegabilmente condannati a morte, dovranno essere sostituiti. Non ora: l’approssimarsi della stagione calda non offrirebbe adeguate garanzie d’attecchimento. “Noi ci attiveremo per rimediare, ma una domanda resta: perché questo gesto? Vandalismo, infime bravate da movida alcolica, oppure c’è qualche altro interesse dietro?” ha ipotizzato il presidente della commissione Ambiente prima di lanciare, attraverso il proprio profilo facebook, un appello: “Chiunque abbia visto qualcosa, per favore, vada a riferirlo agli agenti”.