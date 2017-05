A Trastevere sprofonda una strada: palazzina allagata e maxi voragine in in via Parini

Nelle immagini girate dagli inquilini, il palazzo allagato e la grossa buca che continua ad allargarsi sulla via tra Trastevere e Monteverde vecchio

A seguito del nubifragio che ha colpito la Capitale nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio, forti disagi per gli abitanti di via Giuseppe Parini 7, tra i quatieri di Trastevere e Monteverde vecchia. Gli inquilini riferiscono che in assenza dei soccorsi hanno dovuto fare tutto da soli: fermare l'ascensore del palazzo ed allertare le auto in transito della buca. "Abbiamo chiamato le forze dell'ordine all'una di notte - dice Romina Marcone, residente al piano terra - ma si sono visti solo stamattina a mezzogiorno. E' assurdo perchè la voragine continua ad allargarsi".